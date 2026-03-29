阪神は２９日の巨人戦（東京ドーム）に１２―６で勝利し、開幕カード勝ち越し。?全員野球?でシーソーゲームを制した。藤川球児監督は「激しいゲームになりましたね。開幕前に伝えていた通りチーム全員が束になって戦ってくれたというところでは満足してます」と目を細めた。５―６で迎えた８回、坂本の適時打で同点に追いつき二死二、三塁で代打・木浪聖也内野手（３１）が執念の一打を放った。「意外と冷静に打席に立てた」と