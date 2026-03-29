◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）巨人は２連敗を喫し、２０１２年以来１４年ぶりとなる開幕カードでの負け越しとなった。一時は４点のビハインドを逆転したが、再逆転を許したのは８回。同点に追いつかれると、２死二、三塁で代打・木浪のゴロが一、二塁間へ転がった。二塁ベース寄りの守備位置をとっていた二塁・浦田は回り込んで捕球に入ったが、処理にもたつき三走・熊谷に加えて二走・坂本も