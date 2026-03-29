東京女子プロレス２９日の両国国技館大会で、「ＯｂｅｒＥａｔｓ（オーバーイーツ）」の上福ゆき（３３）＆上原わかな（２９）が元ＷＷＥ女子タッグ王者の「ジ・インスピレーション」（ジェシー・マッケイ、キャシー・リー）に敗れ、プリンセスタッグ王座から陥落した。試合は序盤から両軍譲らず白熱の攻防。ここまで３度の防衛を重ねてきたオーバーイーツは好連係で挑戦者を迎え撃った。だが、ＷＷＥで頂点を取ったタッグに