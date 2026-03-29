女子プロレス「マリーゴールド」のワールド王者・青野未来（３５）が、同王座の次期挑戦者に林下詩美（２７）を指名した。マリーゴールドは２９日に女子団体として初めて東京・靖国神社相撲場で「大和神州女祭り」を開催。当初同大会の第３試合で青野は天麗皇希と組み、詩美＆石川奈青と対戦予定だったが、石川が急遽欠場となり、代わりに出場したギガトンと対戦した。試合中に王者は詩美とラリアートで力比べ。これに打ち勝