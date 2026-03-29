嵐・二宮和也がＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーターとして渡米していた米国から、メンバーへ購入したおそろいの土産を公開し、話題となっている。二宮は２９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「そうそう。ＷＢＣでお土産（嵐のね）を買ったんだけど、今回はちゃんと５個買いました笑オソロっちだぜぇぇ」と記し、ＷＢＣのキャップの写真をポストした。この投稿には、「はなれていても…ニノさんは…嵐のことを