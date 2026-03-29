元欅坂４６で女優の長濱ねるのイメチェンショットが話題になっている。２９日までに更新したインスタグラムに、ハサミの絵文字とともにピンショットを投稿。以前までの茶色いミディアムヘアから一転、黒髪ショートヘアにイメージチェンジした姿を披露した。全身ブラックコーデで今までの印象とは異なるショットとなっている。この投稿にＳＮＳ上では「ねるちゃんのインスタを見てびっくり。⁠大人のねるちゃんだな