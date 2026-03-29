元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が26日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【2026年プロ野球順位予想】阪神が独走の可能性は? 『佐藤輝明が心配?』2位以下は混戦か…中日&広島の評価は? 見えてこない球団は…高木が考えるセリーグ順位予想を発表します!」に出演。阿部慎之助監督率いる巨人が今季、Aクラス入りは厳しいと考える理由を語った。阿部慎之助監督○「決め手がないんだよな」主砲