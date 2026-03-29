昨年１２月に死去した国内男子ゴルフツアー９４勝の尾崎将司さん（享年７８）が主宰していた「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」が３月３１日で閉校することが決まった。尾崎さんのマネジャーで、アカデミーの運営してきた宮下修氏が２８日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ジャンガーゴルフ」で発表した。宮下氏はアカデミーについて「９年やってきましたが、ジャンボさんなくしてジュニアたちを抱えて責任を持って指導していけ