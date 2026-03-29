伊佐市の住民有志が10年間、大口城の跡地に植えてきた桜がきょう29日、1000本を達成しました。 鹿児島県伊佐市の大口小学校の裏山にある大口城の跡地。市内の有志でつくる「大口城を愛する会」が毎年植えてきた桜がきょう29日、1000本を達成し、記念のセレモニーが開かれました。 2016年からの10年間で植樹した桜は、ソメイヨシノを中心にヤマザクラなど6種類で、花を咲かせた木もあります。 （伊佐市・橋本欣也市長）「1