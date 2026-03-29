鹿児島地方気象台がおととい27日に桜の開花を発表してから、初めての週末となりました。県内各地から「春の便り」が届いています。 薩摩川内市樋脇町の丸山自然公園では、およそ400本のソメイヨシノが見ごろを迎え、花見をする人たちでにぎわっていました。 （花見客）「とてもきれい」 （花見客）「今年も見られてよかった」 園内では菜の花も見ごろを迎えていて、ソメイヨシノとの「春の花の共演」を楽しむ人の姿がありま