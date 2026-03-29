俳優の瀬戸朝香さん（49）が2026年3月20日、自身のインスタグラムを更新。黒髪にイメチェンした姿を披露した。瀬戸さんの夫は、元V6の井ノ原快彦さん（49）。「次なる役作りのため」瀬戸さんは、「次なる役作りのため黒髪にしました」と報告し、ジャージ姿の笑顔ショットやアップショットを投稿した。「ダークにするなら思い切って黒寄りにするのがイイ感じ」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、アディダスの黒