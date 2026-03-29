北九州市で29日、およそ500メートルの桜並木のもと、「さくら祭り」が開かれました。北九州市八幡東区祇園のさくら通りには、およそ500メートルにわたって、120本のソメイヨシノが植えられています。29日は、その桜並木のもとで「前田さくら祭り」が開かれ、地元の子どもたちによるパレードや、餅まきなどが行われました。■訪れた子供たちは「たのしい」「（楽しかったのは）餅まきですね」Ｑ何を取れましたか