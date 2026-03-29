秋田朝日放送 国内外で活躍する選手が揃うＮＴＴ東日本のバドミントン部が、能代市で小中学生を対象にしたバドミントン教室を開きました。 教室には能代市や北秋田市などの小中学生およそ７０人が参加しました。指導するのはＮＴＴ東日本バドミントン部の選手７人です。ＮＴＴ東日本バドミントン部は、２０２５シーズンのＳＪリーグで団体男子が総合優勝するなど国内外で活躍する選手が揃っています。 子ども