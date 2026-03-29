秋田朝日放送 28日夜、能代市の勤労青少年ホームの駐車場で、女性が乗っていた駐車中の車の中から男がバッグを奪って逃走しました。 警察によりますと、28日午後７時半ごろ、能代市追分町の勤労青少年ホームの駐車場で、男が駐車していた車の運転席側のドアを開け、乗っていた４０代の女性の手を払いのけるなどして助手席に置いてあった財布入りの手提げバッグを奪い逃走しました。女性にけがはなく、奪われた