秋田朝日放送 サッカー明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、ブラウブリッツ秋田は、ホームで首位の仙台と対戦し、試合は０対０でＰＫ戦にもつれ込みました。ＰＫ戦でも両者譲らず１０対１１でブラウブリッツは惜しくも接戦を逃しました。