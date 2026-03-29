こちらは、ESO（ヨーロッパ南天天文台）のVLT（Very Large Telescope＝超大型望遠鏡）で観測した「さんかく座銀河」（M33、Messier 33）の一部。約300万光年先にあるさんかく座銀河、その渦巻腕（渦状腕）がある銀河円盤をクローズアップしたものになります。【▲ ESOのVLT（超大型望遠鏡）で観測した「さんかく座銀河」のクローズアップ（Credit: ESO/A. Feltre, F. Belfiore, G. Cresci et al.）】“星のゆりかご” HII領域ESOに