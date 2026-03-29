日本サッカー協会（JFA）、日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）、日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）は29日、連名で「日本サッカー倫理・コンプライアンスに関する共同声明」を発表した。この日、2期目の続投が正式決定した宮本恒靖会長は「日本サッカーは飛躍的に進歩した一方で、コンプライアンス違反、暴言・暴力、さまざまな事案が発生している」と不祥事や不適切行為などが繰り返される状況に言及し、「サッカー界は