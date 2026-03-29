政府は、第２次世界大戦の日本人戦没者の慰霊施設について、政務三役が海外出張に行く機会に訪問するよう周知徹底する。日本政府が世界の１５か所に建立した碑が主に念頭にある。木原官房長官が２６日、自民党有志による「平和を願い戦没者を慰霊顕彰する国会議員の会」（会長・野村哲郎参院議員）の会合で明らかにした。木原氏は「政府高官が出張したのに素通りしてしまうことは決してあってはならない」と訴え、出張時の慰霊