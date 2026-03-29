3月29日、新潟県内では火事が相次ぎ、弥彦村では工場と棟続きの大きな倉庫が燃えました。火事があったのは、プラスチック製品を製造するJEJアステージの弥彦工場です。29日午前3時半頃、警備会社の職員から通報があり、消防が消火に当たりましたが、工場と棟続きの倉庫部分を全焼し、午後4時ごろ鎮火されました。ケガ人は確認されていません。また、村上市の住宅でも29日未明に火事があり、1人の遺体が見つかりました。この