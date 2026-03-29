日本サッカー協会(JFA)、Jリーグ、WEリーグ、JリーグやWEリーグに加盟する71クラブは29日、「日本サッカー倫理・コンプライアンスに関する共同声明」を発表した。JFAは「これは、日本のスポーツ団体の一員として JFA、Jリーグ、WEリーグ、そしてクラブが一体となり、高い倫理観と厳格なコンプライアンス意識を持って職務にまい進し、信頼される日本サッカーを築いていくことを表明するもの」と説明。サッカー界でハラスメント