◇セ・リーグDeNA3―5ヤクルト（2026年3月29日横浜）DeNAはヤクルトに逆転負けし、開幕3連敗となった。就任初勝利が遠い相川監督は先発の石田裕をかばい、敗戦の責任を背負った。「本当に裕太郎はいいピッチングをしてくれましたし、継投の部分で完全に僕の責任だと思って、選手はよく頑張ってくれたと感じます」2―0の8回、力投していた先発の石田裕がヤクルト打線につかまる。宮本、武岡、長岡の3連打で無死満塁と