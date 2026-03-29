人気日本人女子レスラーの“美しすぎる必殺技”がSNSで話題に。本人も反応し、「もっと打ちたい！」とさらなる野望を打ち明けている。【映像】日本人女子の“美しすぎる”アクロバット必殺技WWE女子スーパースターのカイリ・セインが29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「もっともっと打ちたい！」と、自身の必殺技“インセイン・エルボー”のスローモーション動画を投稿した。きっかけは、プロレスファンがXで募った「同