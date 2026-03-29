4月4日の土曜中山は古馬マイルのハンデG3「第58回ダービー卿チャレンジトロフィー」（芝1600メートル）がメイン。能力接近で大混戦の様相を呈している。主役は1月スポニチ賞京都金杯でワンツーを決めた2頭。2着の5歳馬ファーヴェントに本格化ムードが漂う。東京スポーツ杯2歳S3着など2歳時から期待されていた逸材。4歳の昨年、1600〜1800メートルで3勝を積み上げて本格化してきた。京都金杯は頭差惜敗だったが、好位から長く脚