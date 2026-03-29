将棋の棋王戦第5局は藤井聡太六冠（23）が増田康宏八段（28）に勝利し、「カド番」からの逆転で、防衛を果たすとともに4連覇を達成しました。【映像】4連覇達成した藤井聡太六冠先に3勝したほうがタイトルを獲得する棋王戦五番勝負の第5局は、鳥取市内で午前9時から振り駒の結果、藤井六冠の先手で始まりました。対局は先ほど藤井六冠が77手で増田八段を破り、通算3勝2敗で防衛に成功するとともに、4連覇を達成しました。