土曜阪神のメインはG3「第35回チャーチルダウンズカップ」（芝1600メートル）。NHKマイルC（5月10日、東京）への重要なステップレースで、3歳マイル王を目指す素質馬が顔をそろえる。主役は関東馬サンダーストラックだ。遠征競馬となった年明けのシンザン記念で初タイトル。直線で先行集団の後ろから抜け出すと、最後の追い比べを首差で制した。マイルは2戦2勝。鼻差、首差の接戦を勝ち切った強烈な決め手が武器で、いかにも混