バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は29日、長崎市ハピネスアリーナなどで行われ、西地区首位の長崎が仙台を88―75で下し、37勝9敗とした。名古屋Dは群馬に74―78で敗れ、35勝11敗となった。東地区首位の宇都宮は北海道に89―108で屈し、12敗目（34勝）を喫した。北海道は30勝16敗。千葉JはA千葉に69―70で競り負け、32勝14敗となった。