日本で最も早く桜の満開が宣言された山梨県では、樹齢2000年を超えると言われている桜の見ごろを迎えています。【映像】樹齢2000年を超える桜北杜市にある実相寺の境内で咲く山高神代ザクラは、日本最古のエドヒガンザクラとされ樹齢2000年を超えると言われています。福島県の三春滝ザクラ、岐阜県の根尾谷淡墨ザクラと並ぶ日本三大桜の一つで、国の天然記念物に指定されています。今年は天候に恵まれ暖かい日が続いたこと