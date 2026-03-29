新生活がスタートする方の多い春は“出会いの季節”。果たして今春は“運命的な出会い”があるのか、デビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに《2026春の出会い運》を占っていただきました。それでは早速ランキング形式でチェックしてみましょう。🌼【タロット占い】恋をしっかり後押し。12星座別《2026年4月の恋愛運UPヘア》第１位水瓶座話をするのが楽しい人との出会いがありそうです。