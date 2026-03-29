春のカジュアルコーデに欠かせないスウェット。楽に着られて動きやすく、つい手に取ることも多いアイテムですが、大人世代の場合、着こなし方によっては“部屋着の延長”のように見えてしまうこともあります。シンプルだからこそ差が出やすいのがスウェットの難しさ。そこで今回は、40代・50代が見直したい「春のスウェットの着こなし」について解説します。▲サイズ感・合わせ方・素材感のわずかなズレで、印象は悪い方向に転んで