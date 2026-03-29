「いつものピアスなのに、なんだか違和感…」と感じていませんか？花粉や季節の変わり目は、肌のバリア機能が低下しやすく、耳元も敏感になりがち。特に40代は肌のゆらぎを感じやすく、これまで問題なかったジュエリーが合わなくなることがあります。そんなときは無理に我慢せず、“肌にやさしい選び方”にシフトするのが正解です。アレルギーを起こしにくい「サージカルステンレス」という選択肌トラブルを感じやすい時期に見直し