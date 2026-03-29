男性との恋愛関係が続いていく中で、将来についての話題が出るでしょう。そのとき、「ちゃんと考えてるよ」と言ってくる男性。その一言は、軽く受け流すための言葉ではありません。本命相手ほど男性は、関係の先を曖昧にせず、自分なりに向き合おうとします。将来を現実として捉えている男性は本命相手には、関係をただの今の楽しさだけで終わらせません。「ちゃんと考えてるよ」という言葉は、将来を現実的に捉えている証拠です。