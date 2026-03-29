何気なく撮られた１枚の写真を見て、「こんなに疲れて見える？」「私、こんな顔だった？」とショックで思わず手が止まったことはありませんか？鏡を見ている時は気にならなかったのに、写真になると急に違和感が出る。40代以降、このギャップに戸惑う人は少なくありません。写真は“無防備な瞬間”がそのまま写る鏡を見るとき、人は無意識に表情を整えています。一方で写真だと、話している途中や気を抜いた瞬間など、無防備な状態