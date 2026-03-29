ゆったりシルエットでこなれ感を楽しめる「ワイドパンツ」。大人上品なデザインを探すなら【しまむら】をチェックしてみて。下半身のラインを拾いすぎず自然にカバーしながら、トレンド感あるシルエット楽しめるのが魅力です。40・50代のコーデにすっとなじみ、おしゃれをワンランク格上げできそうなアイテムを厳選しました。 春の大人カジュアルにぴったりな一本 【しまむら】「ワイドパンツ」\2,189（税込）