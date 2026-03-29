「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩ（年齢非公表）が２９日、三重・鈴鹿サーキットで行われた「Ｆ１日本グランプリ」の決勝スタート前セレモニーで国歌演奏を披露した。世界最高峰の戦いに挑むレーサーたちを前に、ＹＯＳＨＩＫＩは激しいロック風にアレンジした「君が代」をドラムで演奏。最後はドラムセットの上に乗って右手を高く突き上げ、２００９年に同所でのＦ１開催を再開して以降最多動員となった１３万人の観衆を