親が元気なうちに、もしもの時のことを具体的に話していますか？ どこかタブーのように感じてしまう話題ですが、先延ばしにすると思わぬ負担を残すこともあります。今回は、両親と向き合った筆者が「早めに確認する大切さ」を実感したお話です。 親が元気な今だからこそ 認知症を発症した親戚や、義母の他界をきっかけに、私は以前から気になっていたことを両親に切り出しました。 わが家に大きな財産があるわけではあ