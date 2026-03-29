体操男子の日本代表が２９日、味の素ナショナルトレーニングセンターで行われた全日本選手権（４月１７日開幕、高崎）に向けた試技会を公開し、２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）は、全体１位で仕上がりの良さをアピールした。６種目で細かなミスはあったが、床と平行棒で１位の得点をたたき出すなど、すべての種目で３位以内と完成度の高さを示した。「まだ力んで練習とは違うものが出るなという感覚ですね。かなりミス