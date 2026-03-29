果たしてアメリカにはイラン攻撃の出口戦略は見えているのか。2026年3月27日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）では、アメリカが軍事行動を重ねるたびに事態が悪化する「エスカレーショントラップ」に陥り始めたのではないかと指摘した。情報戦でごまかそうとしているのではないかトランプ大統領の「交渉は順調に進んでいる」という発言の狙いはなにか。中東の政治・外交・安全保障に詳しい明治学院大准教授