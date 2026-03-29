ボクシングヘビー級10回戦ボクシングのヘビー級10回戦が28日（日本時間29日）、英マンチェスターで行われ、WBA・WBO同級1位のモーゼス・イタウマ（英国）がWBA・WBO同級10位のジャーメイン・フランクリンに5回KO勝ち。左アッパーで相手の巨体を沈めた決定的瞬間に衝撃が広がっている。戦慄が走った。3回にもダウンを奪ったイタウマが勝負を決めたのは5回中盤。左アッパーがクリーンヒットすると、フランクリンはふらついた後に