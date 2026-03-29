◆センバツ第１０日▽準決勝専大松戸２―３大阪桐蔭（２９日・甲子園）完全に盗んだ。聖地を埋め尽くした３万９０００人の大観衆の視線は、専大松戸の二塁走者・吉岡伸太朗（３年）に注がれた。１点を追う８回１死二塁。大阪桐蔭の２番手左腕・川本晴大（２年）が投球すると、１８０センチ、９５キロの巨体を揺らして三盗を決めた。２死からは７番・苅部礼翔（２年）の左越え適時二塁打で１度は同点のホームイン。プロ注目