ライアン・ゴズリングは、『スター・ウォーズ：スターファイター』の撮影現場にトム・クルーズが訪れた日、自身が居合わせられなかったことに落胆の色を隠せなかったという。 【写真】豪華！トム・クルーズと人気俳優の2ショット 同スピンオフ作品でパイロット役を演じているライアンだが、撮影現場を離れていた休日、ショーン・レヴィ監督から送られてきた写真に驚かされること