食事の際、しょうゆやソースなどが服に付いてしまったことはありませんか。その際、かえってシミが落ちにくくなる行為について、ポニークリーニングの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…知らなかった！」これが服にシミが付いたときの3つの“NG行為”です！公式アカウントによると、服にシミが付いたときのNG行為は次の通りです。■ゴシゴシこする繊維の奥に入り、落ちにくい■とりあえず水