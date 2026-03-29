神戸DF永戸勝也のプレーに脚光J1百年構想リーグ第6節が3月27日に行われ、ヴィッセル神戸がホームでサンフレッチェ広島と対戦した。後半アディショナルタイムに元日本代表FW大迫勇也が決勝点を決め、神戸が2-1で勝利している。この試合、初めて3バックで臨んだ神戸は、広島に先制を許す。それでも後半35分に左ウイングバックで先発したDF永戸勝也が、途中出場したDFジエゴにスルーパスを通すと、エリア内でジエゴが倒されてPKを