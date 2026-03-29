JFA、Jリーグ、WEリーグが合同で表明日本サッカー協会（JFA）は3月29日、日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）、日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）、および両リーグに加盟する全71クラブと連名で「日本サッカー 倫理・コンプライアンスに関する共同声明」を発表した。今回の声明は、日本のスポーツ団体の一員としてJFA、Jリーグ、WEリーグ、そして各クラブが一体となり、高い倫理観と厳格なコンプライアンス意識を持って職