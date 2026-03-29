１９日、東京の議員会館前で抗議集会に参加する人々。（東京＝新華社記者／陳沢安）【新華社東京3月29日】日本の高市政権はこのほど、自衛隊の組織改編に踏み切った。海上自衛隊の大規模な改編やいわゆる「認知戦」への対応強化、宇宙専門部隊の増強などが含まれる。専門家は、今回の改編が攻撃的性格を持つと指摘。近年の度重なる防衛力増強は「再軍事化」の野望を改めて浮き彫りにしたとし、地域の平和と安定を脅かすと述べ