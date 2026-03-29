◇MLB ドジャース3-2ダイヤモンドバックス(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは8回に4番のウィル・スミス選手の2ランが飛び出し、逆転勝利。開幕3連勝を飾りました。ロバーツ監督は「とても満足しています」と話しました。先発のタイラー・グラスノー投手が3回まで2点を失うも、粘り強く6回2失点。ライトを守るカイル・タッカー選手の“ホームランキャッチ”が飛び出すなど、堅い守備もみせます。打線は相手先発の左