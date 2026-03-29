DeNAは29日、今季から加入したベネズエラ出身のホセ・ルイーズ投手（31）がパートナーの出産に立ち会うため4月1日に一時帰国すると発表した。30日に出場選手登録を外れる予定で、再来日は未定という。メジャーでは通算282試合に登板した実績があり、開幕からここまで救援で2試合に登板して防御率0・00という成績を残している。