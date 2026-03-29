「ロッテ０−４西武」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）乃木坂４６のメンバーがセレモニアルピッチに登場した。小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜が来場。代表して小川、柴田が投球し、捕手役をロッテ・小川と山本が務めた。乃木坂４６の野球好きメンバーが集まるユニット・乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」は、「２０２６パ・リーグ公式コラボソング」に決定。シー