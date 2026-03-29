F1™第3戦の日本グランプリの決勝が3月29日、三重・鈴鹿サーキットで行われた。メルセデスの19歳、キミ・アントネッリが勝利し、2戦連続でのポールトゥウィンとなった。アントネッリが2勝目で最年少チャンピオンシップポイントリーダー日本グランプリ決勝は、フロントロウのメルセデス2台がスタートに失敗し、ポールのアントネッリは6番手に後退してしまう。そんな中、トップに立ったのはマクラーレンのオスカー・ピアストリ