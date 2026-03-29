「国道20号」を卒業――管理者も名称も変更国土交通省 甲府河川国道事務所と山梨県、大月市は2026年3月23日、国道20号「大月バイパス」に並行する現道区間などの道路管理者を変更すると発表しました。4月1日午前0時に実施されます。【いまは超快適〜♪】これが国道20号“卒業する区間”と「大月バイパス」です（地図／写真）今回、管理者が国土交通省から山梨県および大月市へ移管されるのは、国道20号の大月市街地区間にあた