MLB×日向坂46 魅惑のオールスター開幕世界最高峰のプロ野球リーグであるMLBと、その唯一の公式選手用キャップオフィシャルサプライヤーであるニューエラ。これまでさまざまなパートナーを迎え、魅力的かつ刺激的なコラボレーションを実現させてきた両者が、今春新たなパートナーとチームアップを行う！気になるお相手は、人気アイドルグループ・日向坂46だ。今回は全30球団の中から、日本人選手が多数所属するロサンゼルス・ド